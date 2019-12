Christopher Lucchesi torna in gara dopo cinque mesi

Sarà al via, nel Chianti fiorentino, del celebre Rally della Fettunta (Barberino Val d’Elsa), una delle gare più longeve in Toscana ed essai apprezzata da anni anche oltre i confini regionali, sempre come portacolori della Project Team ed al volante della Peugeot 208 R2 della lombarda GF Racing e con la novità del ritorno al suo fianco della mamma, Titti Ghilardi, anche lei ferma da molti mesi per un infortunio sofferto in primavera. Partenza, domenica 8 dicembre da Barberino Val d’Elsa alle 8,01, arrivo a Tavarnelle Val di Pesa alle 15,50. Confermate le speciali “Sicelle”, “Tignano”, “Campoli”, un classico per piloti e appassionati. Sono 168 i chilometri totali della gara, dei quali 32,400 delle 6 PS in programma.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it