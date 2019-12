Ecco i vincitori di Prim’Olio Primovino

La manifestazione era organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia con il patrocinio del Comune, il supporto dell’assessorato regionale all’agricoltura e della Federazione “Strade del vino, dell’olio e dei sapori di Toscana”.

Fra i produttori privati, dopo analisi tecniche e valutazioni “al buio” del panel di esperti, ha vinto Consuelo Lazzarini di Stiava, che si è aggiudicata il premio in denaro offerto dalla Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana e consegnato dal Responsabile Area Territoriale, Massimo Costa, insieme alla responsabile della filiale di Lido di Camaiore, Chiara Colombini. Piazza d’onore per l’olio di Nicola Guicciardi, terzo classificato quello di Gualtiero Lombardi.

Fra gli oli “aziendali”, invece, il voto popolare espresso sulle schede dai visitatori della fiera ha decretato vincitore quello prodotto dalla Cooperativa sociale Onlus Millefiori di Camaiore.

Il presidente del Consorzio, Carlo Alberto Carrai e l’assessore comunale alla pubblica istruzione, Sandra Galeotti, hanno inoltre omaggiato tutti i premiati con una ceramica realizzata per l’occasione dalla designer versiliese Silvia Chiti.

Applausi, infine, anche per i piccoli vincitori del concorso di disegno a tema frangitura e vendemmia che ha accompagnato la manifestazione: le etichette più belle per vino e olio sono state quelle di Adelaide Grazzini (scuola primaria di Vado) e Pablo Perruccio (scuola Gasparini).

di Redazione