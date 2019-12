Il GP Alpi Apuane mette a segno colpi importanti per un ambizioso 2020

Difenderanno i colori bianco verdi per la squadra assoluta il valdostano Omar Bouamer della Pol. Santorso che vanta un personale sui 10000 metri di 29’45”, il siciliano Vincenzo Agnello dall’Atletica Casone che corre la mezza maratona in 65’, mentre sicuramente sia il genovese Carlo Pogliani dalla Cambiasso Risso che il piemontese Alessandro Turroni dalla Sport Project Verbania daranno man forte negli imminenti cross nazionali. Il giovane pietrasantino Andrea Baldini dall’Atletica Alta Toscana vorrà dimostrare il suo valore soprattutto in pista mentre dalla Podistica Quarrata il forte Nicolò Chiti vorrà confermare nel 2020 quello fatto di buono nella seconda parte di quest’anno. Infine sarà il keniota Josha Koech, gia vincitore nel 2017 della prova di cross a Gubbio, l’altro atleta africano assoluto che assieme a Paul Tiongik darà man forte alla squadra assoluta.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it