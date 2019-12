La meglio gioventù del basket under 14 alla Ludec Cup

Nel ricordo di Luca Del Carlo, giovane e promettente cestista di Porcari prematuramente scomparso e al quale la famiglia ha voluto dedicare un torneo di pallacanestro che erra la sua grande passione. La Ludec Cup 2019 giunta quest’anno alla sua undecima edizione, nasce infatti con questo e per questo scopo. Sul piano tecnico la Ludec Cup riservata agli under 14 è pronta a decollare e sta per partire. Venerdì alle 15 alla palestra Cavanis teatro della manifestazione, la cerimonia inaugurale e poi dalle 16,30 con Toscana-Lazio via il torneo. Una Ludec Cup cresciuta e molto in questi 10 anni tanto da essere considerata ormai un punto di riferimento nel panorama del basket giovanile italiano. In lizza sei rappresentative regionali con la meglio gioventù di quelle terre e di quelle espressioni cestistiche che poi sono tra le migliori d’Italia. Ricordiamole suddivise in due raggruppamenti: nel girone A Toscana, Liguria e Lazio; nel B Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna che poi è anche la squadra campione uscente Difficile fare pronostici anche perchè a questa età (classe 2006) ogni anno diventa un pò come il vino senza azzardare troppi accostamenti enologici. Nella Toscana va segnalata la presenza del lucchese Andrea Brugioni del Basketball Club Lucca. La formula è quella del girone all’italiana con le prime classificate che domenica ore 15,30 si contenderanno la Ludec Cup 2019. In precedenza ci saranno anche le finali di consolazione. Aggregazione, formazione, crescita e competizione sono i valori e gli ideali di questa manifestazione che la famiglia Del Carlo ha voluto per ricordare il suo Luca.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it