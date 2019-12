Lucchese si allena sul sintetico; a Bra rientrano Fazzi e Meucci in mediana

Causa maltempo e la forte pioggia venerdì pomeriggio la truppa rossonera si è allenata sui campi in sintetico di San Vito mentre sabato è fissata la partenza per il Piemonte. Chiaro che vista la situazione di classifica una vittoria a Bra potrebbe schiudere orizzonti impensabili anche per la volata del titolo di campione d’inverno. Capitolo formazione: novità in mediana dove Meucci e Fazzi prenderanno il posto di Presicci e Nolè. Per il resto sia il pacchetto arretrato che il tridente offensivo dovrebbero rimanere quelli di domenica scorsa. Quindi per Falomi e per il neoacquisto Gallon, che sta ben impressionando in allenamento, la prospettiva di partire ancora dalla panchina.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it