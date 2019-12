Residenti e comitati in corteo per la chiusura di Cava Fornace

Accanto a loro anche il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi e l’assessore all’ecologia Enrico Ghiselli. Una questione che si porta avanti da anni, con le proteste del comitato sia per quanto riguarda il traffico di mezzi pesanti che trasportano gli inerti provenienti da tutta Italia nel sito, sia per quanto riguarda la questione relativa alla falda e ad un eventuale contaminazione delle acque sottostanti la cava. Le proteste di residenti e comitato sono rivolte verso la Regione Toscana, affinchè non rinnovi la concessione per la discarica.

Durante il corteo sono state anche raccolte le firme per presentare una denuncia alla corte di giustizia europea.

di Luigi Casentini casentini@noitv.it