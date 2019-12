Vetrina under 14 alla Ludec Cup; ora la chiameremo Lombardia Cup

La Ludec Cup 2019 torna in Lombardia con la comitiva di Guido Saibene. La selezione regionale 2006 maschile vince per la quarta volta (aveva già trionfato nel 2014, 2015 e 2016) il classico torneo di Porcari in preparazione del Trofeo delle Regioni 2020. Anche il forte Lazio deve arrendersi alla profondità delle rotazioni della compagine biancoverde, che impone la sua coralità mandando 11 giocatori a referto nella finalissima giocata al PalaCavanis dove si è svolta tutta la manifestazione. La spinta e i buoni ricambi dalla panchina ha dato la carica alla squadra lombarda nel decisivo secondo quarto e ha regalato il successo finale (78-66) ai ragazzi di coach Saibene. Per il resto è stato un bel torneo riservato agli under 14 e perfettamente organizzato dalla Ludec Porcari che vuol ricordare la figura del compianto Luca Del Carlo, giovane cestista scomparso prematuramente nel 2009. Da allora i suoi genitori, Patrizia e Marco, hanno pensato di dedicargli e intitolargli un torneo di basket, ovvero lo sport che lui amava. Da segnalare il terzo posto dell’Emilia Romagna campione uscente che ha regolato la Toscana (72-58) nelle cui fila ha giocato con buon profitto il lucchese Brugioni del Basketball Club Lucca. Nella finale per il quinto e sesto posto l’ha spuntata invece il Piemonte che ha avuto la meglio (76-51) sulla Liguria. La Ludec Cup dà naturalmente appuntamento alla dodicesima edizione che si svolgerà nel dicembre del 2020.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it