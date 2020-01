Affido condiviso anche per il cane: il caso a Viareggio

Si tratta del primo caso in Toscana e ce ne sono pochissimi altri a livello nazionale. Era stata la donna a volere il cane per aiutare il compagno ad uscire da un tunnel depressivo. Il rapporto tra i due era diventato insostenibile, e al momento della separazione non riuscivano a mettersi d’accordo sulla sistemazione dell’animale domestico. La donna rivendicava il diritto di tenerlo solo con sé. Alla fine è stato il giudice a decidere.

Sono soddisfatta – commenta l’avvocato difensore del convivente Michela Bertolozzi – che il Tribunale di Lucca abbia dimostrato sensibilità davanti ad un vuoto normativo da colmare. Applicando la normativa prevista a tutela dei figli minori ha adeguato la normativa allo spirito del nostro tempo”.

Ora l’uomo potrà portare a spasso il proprio cane tre ore per tre giorni a settimana. La donna ha dovuto pagare 4 mila euro di spese legali.

di Redazione