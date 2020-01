Al via Viareggio Sposi: tutto sul matrimonio

E la Toscana, e la Versilia in particolare, resta una delle location preferite per ospitare il giorno del sì. La riprova arriva anche da Viareggio Sposi, la fiera giunta alla sua 19esima edizione in corso questo sabato e domenica al Principe di Piemonte con oltre 50 espositori di riferimento in arrivo da tutta la regione.

Abiti da sposa e sposo, bomboniere, allestimenti, fiori, ricevimento, luna di miele. Insomma, tutto ciò che gravita intorno all’organizzazione del matrimonio, tradizionale o arcobaleno che sia.

di Redazione