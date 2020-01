Ecco le date del CIR 2020; un campionato da… rilanciare

In totale gli iscritti sono stati 520, più 61 rispetto al 2018 quando erano stati 459. La media è stata di 65 iscritti a gara (contro i 57 del 2018). Numeri positivi dovuti all’inserimento del Sardegna e del Tuscan Rewind che da soli hanno portato 170 iscritti, ovvero 1/3 del totale, segno che la Terra ancora tira. La gara con più iscritti è stata il Rally Italia Sardegna con 90 partenti seguito dal Tuscan Rewind con 80. Fanalino di coda la Targa Florio con soli 40 partenti. Si sono alternati 5 vincitori: 4 vittorie per Giandomenico Basso (Ciocco, Roma, Tuscan Rewind, e Sardegna 2), seguito da Andrea Crugnola con 2 (Sardegna 1 e Due Valli), una vittoria per Craig Breen (Sanremo), Simone Campedelli (Targa Florio) e Luca Rossetti (Friuli Venezia Giulia). Per quanto riguarda le P.S. disputati 109 tratti cronometrati coi seguenti vincitori, 44 prove vinte da Andrea Crugnola, 27 da Simone Campedelli, 17 da Luca Rossetti e Giandomenico Basso, 4 da Craig Breen e una dal “nostro” Rudy Michelini. Per quel che riguarda le vetture, 6 vittorie per Skoda (Ciocco, Sanremo, Sardegna 1 e 2, Roma Capitale e Tuscan Rewind) mentre con un solo successo troviamo Citroen (Friuli Venezia Giulia), Volkswagen (Due Valli) e Ford (Targa Florio). Archiviata una stagione al…veleno pronti a ripartire dalle strade della nostra provincia con il 43° rally del Ciocco e della Valle del Serchio.

CIR 2019

15 Marzo: 43° Rally Ciocco e Valle del Serchio (LU);

19 Aprile: 44° Rally 1000 Miglia (BS);

10 Maggio: 104^ Targa Florio (PA);

7 Giugno: Rally Italia Sardegna (SS – OT);

26 Luglio: Rally di Roma Capitale;

27 Settembre: 67° Rally Sanremo (IM);

18 Ottobre: 38° Rally 2 Valli (VR);

22 Novembre: 11° Tuscan Rewind (SI).

di Redazione