Festival Puccini: il maestro Giorgio Battistelli è il nuovo direttore artistico

Un profilo di alto livello quello del maestro Battistelli (assente alla conferenza stampa): uno dei più celebri e apprezzati compositori e organizzatori musicali italiani, già direttore alla Biennale di Venezia, al Teatro dell’Opera di Roma e dell’Orchestra Toscana. Avrà a disposizione un budget annuale di 600mila euro per scegliere il cast artistico per ogni stagione e riceverà un compenso annuale di 45mila euro.

Con il nuovo assetto la Fondazione lirica punta a rinsaldare le sinergie con le realtà culturali toscane e proseguire nell’internazionalizzione del pubblico.

In vista della stagione 2020, buone notizie arrivano dal botteghino. Sono già 6mila i biglietti prenotati, in crescita del 4% rispetto allo scorso anno. Letteralmente a ruba il settore gold, quella più costoso, che rappresenta il 15% delle vendite. Tra le novità il ritorno dei sottotitoli su schermi digitali a lato del palco per seguire l’opera.

di Redazione