Correndo sotto le mura; domenica i campionati toscani societari di cross

Record toscano di categoria e quarta miglior prestazione italiana Under 20 di tutti i tempi. Idea Pieroni entra di prepotenza nell’olimpo dell’atletica italiana: nel corso del meeting indoor di salto in alto Udin Jump Development, la 17enne portacolori della Virtus Lucca è salita fino ad uno uno strepitoso 1,87. Misura che non solo rappresenta il suo nuovo personale, ma che le vale, con molto anticipo rispetto alle attese, anche l’accesso ai Campionati del Mondo Juniores che si svolgeranno a giugno a Nairobi in Kenia. Francamente i limiti di questa magnifica atleta paiono ancora inesplorati.

Neppure il tempo di gioire per cotanta Idea che in casa-Virtus è tutto pronto per l’evento di apertura di un mese che farà di Lucca una vera e propria capitale dell’atletica toscana e italiana. Domenica prossima 2 febbraio sono infatti in programma, sugli splendidi spalti delle Mura Urbane, i campionati Regionali societari di Cross settore Agonistico e Promozionale.Una grande mattinata nel segno del mezzofondo con centinaia di atleti provenienti da tutta la Toscana. Il percorso si snoderà nella porzione degli spalti compresa tra Porta San Donato e la sortita del Baluardo San Frediano con un tracciato di 2 chilometri nel suo giro più lungo. Sei le categorie in gara: Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse e Seniores, impegnati in prove di lunghezza variabile, dal km e mezzo dei Ragazzi fino agli 8 di Promesse e Senior.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it