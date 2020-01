Il Tau Altopascio cala il tris alla Toscana Cup – memorial Fabio Bresci

Il Trofeo Bresci è nato tre anni fa per rendere omaggio a una figura centrale del calcio giovanile, Fabio Bresci appunto, che per 18 anni ha ricoperto il ruolo di presidente del comitato regionale della Toscana e poi quello di vicepresidente a livello nazionale. Il Trofeo ha chiamato a raccolta le migliori squadre del calcio toscano, impegnandole per un mese in partite emozionanti e ben giocate. Oltre al Tau Altopascio, primo classificato le altre squadre si sono classificate nel seguente ordine dal secondo all’ottavo posto: Fiorentina, Empoli, Pistoiese, Pontedera, Capezzano Pianore, Sestese e Pisa. Assegnati anche i riconoscimenti relativi alla Top 9 del Trofeo, ovvero la squadra ideale formata dai migliori giocatori della competizione: Luppichini e Lazzareschi del Tau, Mennini e Magherini dell’Empoli, Foglia del Pontedera, Donati e Degl’Innocenti della Fiorentina, Di Felice della Pistoiese e Benelli della Sestese. Infine davvero tanti i dirigenti e i personaggi del calcio regionale e provinciale che hanno assistito alle finali.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it