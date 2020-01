Il “taxi del donatore” un nuovo servizio di mobilità

Grazie ad un finanziamento della Regione Toscana e il contributo del comune di Capannori, l’associazione ‘La Sorgente’ di Guamo, il Gruppo ricreativo culturale di Vorno e la Caritas, e’ stato possibile acquistare un mezzo, un Opel Agila, che verrà destinato ad aiutare le persone anziane o con difficoltà di spostamento, che devono raggiungere gli uffici comunali o i distretti sanitari. Inizialmente il servizio verrà effettuato – in via sperimentale – il lunedì e il venerdì dalle 8:00 alle 12:00 ed interesserà i territori di Lucca e Capannori, oltre all’azienda ospedaliera di Cisanello. Sarà possibile prenotare tutti i giorni chiamando il numero 370 3775620 con priorità in base all’ordine temporale delle prenotazioni. Un servizio gratuito che andrà a integrare quelli già presenti sul territorio.

di Luigi Casentini casentini@noitv.it