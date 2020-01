La Marcia della Pace nel segno della conversione ecologica

Per la celebrazione della 53a Giornata Mondiale della Pace, Papa Francesco aveva scelto questo tema: “La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”.

Il ritrovo era fissato davanti alla chiesa di Sant’Andrea e non all’interno come consuetudine, dato che l’edificio è interessato dal restauro del portale d’ingresso. Dopo i saluti da parte dei rappresentanti della comunità di S.Egidio e dei movimenti laicali, è intervenuto il sindaco Tambellini che ha voluto richiamare l’attenzione sul crescente clima di cattiveria, anche verbale, che sta interessando anche la nostra città, auspicando un ritorno a toni più moderati. E’ poi intervenuto mons. Giulietti che ha sottolineato l’importanza di piccoli gesti, come quello della marcia odierna, che contribuiscono alla realizzazione di azioni più grandi.

I partecipanti hanno poi sfilato per le strade del centro storico esibendo cartelli riportanti i nomi delle nazioni e delle regioni del mondo ancora in guerra. Nazioni in cui è forte l’impegno della comunità di S.Egidio, soprattutto per la realizzazione di corridoi umanitari a favore delle popolazioni civili coinvolte nei conflitti. La Marcia è terminata poi in cattedrale, dove l’Arcivescovo ha celebrato la messa.

di Luigi Casentini casentini@noitv.it