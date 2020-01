A 18 anni dalla sua esibizione con gli Oasis, torna sul palco di Piazza Napoleone Liam Gallagher, forte di un disco, “Why Me? Why not” che ha letteralmente esaltato pubblico e critica.Quella del 28 Giugno si preannuncia quindi come una delle serate più rock del prossimo Lucca Summer Festival ed essendo l’unico concerto estivo che Liam terrà nel nostro paese è facile prevedere un esodo dei suoi fans verso la Toscana.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it