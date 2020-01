L’Officina del Premio: nasce la scuola di scrittura di Viareggio

Il progetto, nato su iniziativa dell’imprenditrice Maria Cristina Marcucci, patrocinato dal Comune di Viareggio e subito sposato dalla Presidente del Rèpaci Simona Costa, è stato presentato nella sala dell’hotel Palace alla presenza del direttore Giordano Bruno Guerri, del neopresidente dell’Officina Adolfo Lippi e di alcuni scrittori che faranno parte del corpo docenti: il viareggino Giampaolo Simi e il massese Marco Rovelli. Tra gli altri insegnanti Giuseppe Lupo, Chiara Valerio e Divier Nelli.

Si parte dalla narrativa, grazie anche alla collaborazione con il Noir in Festival, nato proprio a Viareggio nel 1991 e poi emigrato a Courmayer e in Lombardia.

Nel 2020 sono previste due sessioni di insegnamento, in primavera e in autunno. Il primo ciclo di lezioni, che si svolgeranno all’hotel Palace, inizierà il 20 marzo, con il primo di quattro weekend di studio, per un totale di 9 lezioni e 18 ore di insegnamento.

di Redazione