Scarsa manutenzione sul viadotto della Bretella: indagati i vertici della Salt

Ci sono quattro indagati dalla Procura di Lucca che ha aperto una inchiesta sullo stato della sicurezza dei piloni della Bretella Lucca – Viareggio. Nella rete della magistratura sono finiti due amministratori della Salt, società aturostrada ligure toscana e due addetti alla sicurezza stradale: Fabrizio Larini, presidente del consiglio di amministrazione, Claudio Vezzosi, amministratore delelegato, Daniele Buselli, incaricato da marzo 2015 di interventi tecnici di manutenzione e Alberto Binasco, dal maggio 2015 delegato Salt alla sicurezza stradale. L’ipotesi di reato è quella dell’articolo 677 del codice penale: “omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”. L’attività investigativa della Procura ha preso le mosse dai numerosi esposti dei cittadini sul degrado delle armature e dei calcestruzzi del viadotto Montramito a seguito della tragedia del Ponte Morandi di Genova nell’agosto del 2018. Gli episodi erano stati denunciati anche dall’ex sindaco di Massarosa Franco Mungai. In quel perido aveva effettuato alcuni sopralluoghi per evidenziare la problematica relativa al degrado anche il senatore del M5S Gianluca Ferrara. Da tempo la Salt ha avviato lavori sui piloni e sui viadotti della Bretella, che sono tuttora in corso.

di Redazione