Viaggio nel mondo della disabilità. ‘L’estate più bella’ debutta anche in Versilia

Siamo nel 1968. L’arrivo di un gruppo di giovani diversamente abili su una spiaggia di Forte dei Marmi porta scompiglio tra i vacanzieri del posto.

Da quel momento, quella straordinaria vacanza si ripete ogni estate, per volontà della Fondazione Maic che da 50 anni organizza i soggiorni estivi per diabili contribuendo a cambiare in quel territorio, la sensibilità su questo tema. E Quel territorio è appunto la riviera versiliese che fa da scenario a ‘L’’estate più bella’, il docufilm prodotto da Tv duemila e diretto da Gianni Vukaj, scritto in collaborazione con Beatrice Bernacchi. Una narrazione che rompe i pregiudizi nei confronti delle persone con disabilità attraverso il raconto di una esperienza originale che, dopo mezzo secolo, resta unica e che ha visto fare volontariato circa 8mila giovani, con 36 mila familiari e i loro figli disabili che ne sono stati ospiti. Il film, molto apprezzato in concorsi nazionali e internazionali, ha già vinto numerosi premi. Adesso è pronto per arrivare a firenze e nel mese di febbraio sarà proiettato, naturlamente, anche nelle sale di forte dei Marmi. Il docufilm è stato presentato nel consiglio regionale della Toscana alla presenza del presidente dell’aula Eugenio Giani.

di Redazione