Domenica 16 febbraio, infatti, il Beach Paradise, quartier generale “invernale” dell’associazione sportiva Bad Players, ospita la seconda tappa toscana dello special “Vinci Terracina”, un circuito nazionale per non agonisti e classifica non superiore a 4.3. Oltre a Viareggio e alla Toscana, lo special “Vinci Terracina” toccherà Lazio, Puglia, Veneto, Sardegna ed Emilia Romagna.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it