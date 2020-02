Carnevale bagnato, Carnevale…fortunato

Lo spettacolo non è mancato e il pubblico neppure. 100mila euro l’incasso della prima giornata di Carnevale, 48mila euro meno di quanto messo a bilancio, ma comunque un ottimo risultato vista la situazione. A pesare sulla scelta, difficile, di sfilare comunque sono state soprattutto le tante prenotazioni e prevendite, gli hotel pieni e una città che aveva voglia di dare il via al suo Carnevale. Con un rituale accelerato nella cerimonia di apertura, arricchita da sbandieratori e tamburini da tutta la Toscana e dalla Fanfara della Marina Militare, l’alzabandiera ha dato il via al 147esimo anno del Carnevale viareggino. Sole o pioggia, lo spettacolo delle costruzioni è stato garantito,

ammirato e anche applaudito da un pubblico di diverse migliaia di persone. Eppure nessuno dei carri si è mostrato al suo debutto al 100% delle possibilità: alcuni erano fermi nei movimenti, altri spenti per blackout, altri ancora hanno subito veri e propri danni a causa della pioggia. Ma nonostante i malumori inevitabili tra diversi carristi, con le immancabili polemiche, è prevalsa la voglia di portare in fondo la giornata. Anche lo spettacolo pirotecnico si è dovuto arrendere a metà a causa del vento in rinforzo dal mare. A fine serata la Fondazione nel ringraziare “tutti i costruttori e i volontari che hanno dato il massimo nonostante le avversità”, ha confermato che “le votazioni delle giurie sono regolari e convinte.” Del resto il tempo per dare il massimo c’è. Altri cinque corsi mascherati, fino al 25 febbraio, giorno dei verdetti. Quest’anno più pesanti che mai, perché segneranno promozioni e retrocessioni nelle varie categorie.

di Redazione