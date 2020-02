Carnevale di Viareggio confermato: Martedì Grasso il gran finale

Ma in Toscana non ci sono al momento episodi di contagio e dunque dalle autorità sanitarie, Regione, Ministero e Protezione Civile nessuna prescrizione specifica, se non le ormai ben note precauzioni da seguire valide per tutti.

L’unica variazione è l’orario: l’inizio della sesta e ultima sfilata è anticipato di un’ora, ovvero alle 16, subito dopo la diretta di Rai Tre. Un anticipo dettato dalle condizioni meteo, che prevedono forti venti di libeccio in rinforzo in serata. Tutta la sfilata mascherata sarà trasmessa in diretta su Noi Tv a partire della 15.50.

Al termine del corso, indicativamente dopo le 19, ci sarà la proclamazione dei verdetti con i nomi dei vincitori. Verdetti che decreteranno, sommati alle classifiche degli ultimi due anni, le promozioni e le retrocessioni dei costruttori dalla rispettive categorie. Subito dopo l’ammainabandiera lo spettacolo pirotecnico finale che darà l’arrivederci al Carnevale 2021 in programma sabato 30 gennaio, domenica 7 febbraio, giovedì grasso 11, domenica 14, martedì grasso 16 e sabato 20 febbraio.

L’atto finale del Carnevale 2020 consegnerà alla Fondazione un bottino di utili da mettere in cassa: con il quinto corso di domenica infatti, che ha portato oltre 500mila euro, è stato già raggiunto e superato il tetto dei 2,6 milioni di euro del pareggio di bilancio, trainato soprattutto dal boom dei cumulativi. Si tratterebbe del secondo surplus in due anni.

di Redazione