Il Caffè della Versiliana va in tour e sbarca anche a Lucca

Dopo oltre un decennio La Fondazione Versiliana torna ad esportare il suo celebre Caffè e per la prima volta lo fa coinvolgendo cinque città della Toscana, tra cui Lucca.

Un tour che partirà da marzo per concludersi alla fine di maggio. Saranno una dozzina gli appuntamenti proposti, tutti in location prestigiose. A partire dal chiostro di Sant’Agostino di Pietrasanta, e dalla storica Villa Bottini di Lucca.

A tutti gli effetti una anticipazione del caffè estivo,che anche quest’anno vedrà la collaborazione con Il Fatto Quotidiano, sebbene in modalità più soft – spiega il presidente – per quanto riguarda il numero degli incontri. L’anno scorso sono stati una settantina. La redazione del Caffè sta già lavorando al programma e agli ospiti che saranno presto presentati. L’intenzione è quella di puntare a grandi nomi del panorama della cultura, letteratura, spettacolo, sport, scienza. Non sono esclusi confronti politici nei mesi di campagna elettorale.

La fondazione è al lavoro anche per ristrutturare gli spazi della Versiliana, a partire da quello dedicato ai bambini che aarà una apvimentazione nuova e antiscivolo. Per luglio ci sono buone probabilità che apra i battendi il nuovo ristorante all’interno del parco. La Fondazione è ancora in attesa del benestare della sovrintendenza.

di Redazione