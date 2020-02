Il lungo sabato pomeriggio del Ghiviborgo che anticipa a Borgosesia

Le reti del Ghivi furono segnate al 3’pt da Solinas. Nella ripresa arrotondarono al 20esimo Benedetti e nel recupero capitan Borgia. Il Ghiviborgo sale in Piemonte rinfrancato dal successo di domenica scorsa (2-1) sul Real Forte. Una vittoria che ha rinfrancato l’ambiente e ridato speranze di ottenere la salvezza magari evitando anche i playout che peraltro non sarà semplice. Lavezzini ha tutti a disposizione anche se lo schieramento iniziale non dovrebbe discostarsi troppo da quello di domenica scorsa.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it