Querceta ce l’ha fatta: ospiterà i campionati italiani di sbandieratori

Un trionfo sperato per i promotori del Gruppo Sbandieratori e Musici: dopo la candidatura andata a vuoto lo scorso anno in favore di Faenza, finalmente Querceta – forte anche della location storica di Palazzo Mediceo a Seravezza per la cerimonia di apertura – si è aggiudicata il bando. Tra le contrade del Palio c’è davvero tanta emozione e fermento. Le gare saranno ospitate nelle piazze Matteotti e Pellegrini. In caso di pioggia al palasport di Forte dei Marmi.

Più di mille gli atleti che gareggeranno per la conquista dei titoli italiani nelle specialità di grande e piccola squadra, musici, coppia e singolo e per imporsi nella classifica combinata che decreterà il gruppo campione d’Italia 2020. Nei tre giorni di gara previste migliaia di presenze, con un forte indotto in Versilia in un periodo di bassa stagione.

La macchina organizzativa si è già messa in moto coinvolgendo non solo ilGruppo sbandieratori, ma anche il Comune di Seravezza, la Provincia di Lucca e la Regione Toscana.

di Redazione