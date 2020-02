Rivoluzione a Largo Risorgimento: progetto della Pam da 1,3 milioni di euro

Un intervento, quello presentato il aula dall’assessore Federico Pierucci, che sarà a carico del supermercato: un investimento da 1,3 milioni di euro, il più consistente fatto dal gruppo in Toscana quest’anno per rilanciare il punto vendita rimasto in sofferenza occupazionale negli ultimi anni. Un piano che riqualifica tutta l’area.

L’attuale parcheggio verrà tutto alberato e sarà vietato di fatto ai mezzi pesanti, che non potranno più sostare la notte. L’impatto maggiore sarà dato dall’area pedonale che sostituirà i posteggi lato monti, dove troverà spazio il Memorial della strage di Viareggio, avvenuta poco distante. 32 punti luminosi con giochi d’acqua a terra.

Sarà inoltre completata la ciclopista, con un nuovo tracciato che collegherà il sotto cavalcavia alla Casina dei Ricordi.

di Redazione