26 nuovi positivi in un giorno in provincia di Lucca

Ne report regionale risultano in tutto cinque morti in provincia di Lucca. A cui si aggiunge la signora di 79 anni di Forte dei Marmi deceduta nel pomeriggio di oggi a Livorno e non ancora inserita nel rapporto regionale.

Sono invece 277 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 1.330 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. Dieci guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), sette guarigioni cliniche e 22 decessi (5 in più rispetto al dato di ieri). I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 1.291. Spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus: si tratta infatti di persone, da 65 a 100 anni, tutte affette da più patologie.

Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 587, di cui 160 in terapia intensiva.

di Redazione