Auditel record per NoiTv: superata per la prima volta la soglia dei 111mila spettatori

NoiTv si è cosi’ confermata la seconda emittente della Toscana dietro solo alla pluriregionale RTV38.

Un dato quello di febbraio che valorizza il lavoro di un gruppo capace di mettere in campo uno sforzo produttivo senza precedenti per un risultato che comprende naturalmente anche tutti gli approfondimenti settimanali di cronaca, sport, cultura e attualita’. Noitv punta infatti moltissimo sull’informazione e sull’autoproduzione e il record di ascolti serve anche a ringraziare e premiare tutti gli investitori che ci scelgono mesilmente per promuovere attivita’, eventi e territori. Stessi dati eccezionali certificati da Auditel nell’ascolto medio di 978 telespettatori, ovvero nel numero di persone che in ogni minuto delle 24ore sono contemporanemente sintonizzate sul canale 10 – e in alta definizione sul canale 510 – del digitale terrestre. Ma il ringraziamento piu’ grande va a tutti voi che ci seguite da casa con grande affetto e fedelta’. Il che ci da’ grande motivazione per queste settimane di emergenza durante le quali garantiremo il nostro massimo impegno per far arrivare nelle vostre abitazioni un flusso di contenuti e di informazioni sempre piu’ puntuali attente ed equilibrate nel solco della nostra solita linea editoriale.

di Redazione