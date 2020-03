Coronavirus: pompieri positivi, sindacato Usb vigili del Fuoco chiede tamponi a tutti

Una lettera al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e al capo ufficio gabinetto Ledo Gori per chiedere di fare il tampone per il Coronavirus a tutti i 2.100 vigili del fuoco toscani e dotarli di tutti i dispositivi di protezione individuale adeguati per gestire l’emergenza: è quanto inviato oggi dall’Unione sindacale di base (Usb) – Vigili del fuoco della Toscana dopo i casi di “alcuni vigili del Fuoco a Lucca e Massa Carrara positivi” e che “presentano sintomatologia”. “Gli stessi – continua la nota – hanno lavorato fianco a fianco, stessa sede, stessi locali e stessi mezzi con tutti i compagni delle squadre. Insieme a questi casi conclamati, di cui siamo a conoscenza ma che la nostra amministrazione non ha dato nessun riscontro e informazione, potrebbero esserci asintomatici in tutte le sedi e propagare ulteriormente il virus ovunque verso tutti i contatti che avranno, familiari e sugli scenari di intervento”. Inoltre, spiega l’unione sindacale di base dei vigili del fuoco “il sistema ormai è allo stremo e stanno finendo i Dpi necessari ad operare, maschere Ffp3, occhiali e guanti monouso, poche anche le tute tipo 4. Usb chiede dunque al presidente Rossi “di farsi carico, in via preventiva, dei circa 2.100 Vigili del Fuoco Toscani, sottoponendoli a screening e tamponi al pari del personale sanitario. Di reperire, se possibile, Dpi da destinare ai Vigili del fuoco Toscani”

di Redazione