Coronavirus: prime due vittime in Versilia

A seguito del contagio, tutta la sua famiglia – molto conosciuta nella cittadina versiliese – è stata messa in quarantena.

A esprimere parole di cordoglio per la scomparsa della donna è l’amministrazione comunale che ha diffuso la notizia sulla pagina Fb del Comune. “In momenti come questi non ci sono parole sufficienti a colmare il dolore per la perdita della nostra cara concittadina Daniela. L’unica cosa che possiamo fare e faremo fin da subito è di stringerci tutti intorno alla famiglia per supportarla e confortarla in ogni modo. Insieme, come Amministrazione e soprattutto come Comunità.”

Sempre nelle ultime 24 ore è morto un uomo di 82 anni positivo al Covid-19 residente a Camaiore, come riportato dal bollettino pomeridiano della Regione Toscana.

di Redazione