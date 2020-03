Del Ghingaro: “18 nuovi casi in un giorno in Versilia, restate a casa”

Quasi tutti sono a casa e le condizioni di salute non risultano preoccupanti.

Dieci nuovi casi solo a Viareggio, 4 a Pietrasanta, 3 a Seravezza e un caso per il quale non è ancora accertata la residenza. Il totale per Viareggio è passato così da 16 a 26 mentre per l’intera Versilia si contano 78 persone contagiate.

“E’ un incremento molto importante” – ha commentato il sindaco Del Ghingaro, rinnovando l’invito a rispettare tutte le regole imposte per decreto e a rimanere tutti a casa, salvo cause di stringente necessità.

Da ieri la Asl Toscana Nord ovest non comunica più i dati dettagliati per territorio a fine giornata. Il bollettino della Regione Toscana riportava a ieri pomeriggio (16.30) un incremento di otto contagi in tutto il territorio della provincia di Lucca.

di Redazione