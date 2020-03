Folla in Versilia nonostante l’emergenza: “Controlli nei locali per far rispettare le distanze”

A Forte dei Marmi l’amministrazione comunale e la Polizia Municipale confermano arrivi consistenti di persone dalla Lombardia e dall’Emilia, già dalle giornate di venerdì e sabato. Si tratta per lo più di possessori di seconde case. La Regione Toscana, a poche ore dal decreto che ha esteso la zona rossa, ha disposto l’obbligo di quarantena per chiunque sia venuto dalle province interessate oggi o negli ultimi 14 giorni. Dovrà mettersi in autoisolamento ed informare le autorità sanitarie. Ciò che preoccupa dell’aumento di presenze è soprattutto l’affollamento nei luoghi chiusi, come bar e ristoranti.

A Viareggio la Passeggiata ha registrato il pienone specie nel primo pomeriggio. Nei bar e nei ristoranti c’è chi espone cartelli di raccomandazione, ma spesso si sono viste code ai banconi e salette piene, dove la distanza di un metro tra le persone sedute a tavoli diversi è difficile da stabilire. Il sindaco Del Ghinigaro ha invitato tutti ad una sana responsabilità ricordando che non solo è utile ma anche obbligatoria.

Non solo nuove abitudine per gli avventori ma anche nuove regole per gli esercenti.

di Redazione