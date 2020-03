Giorgio Armani dona 200mila euro all’ospedale Versilia

A renderlo noto è la Direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest e la direzione dell’ospedale Versilia che in un nota “ringraziano Giorgio Armani per la generosa donazione effettuata alla struttura ospedaliera.”

Il fondatore della prestigiosa casa della moda si conferma al fianco della sanità italiana in questo momento di emergenza Coronavirus: le donazioni di Armani sono state numerose per diverse strutture italiane. E non poteva evidentemente mancare l’ospedale della Versilia, terra alla quale è da sempre molto legato. Lo stilista ha infatti una casa a Forte dei Marmi e frequenta spesso la cittadina versiliese e la vicina Pietrasanta durante tutto l’anno.

La maison ieri ha annunciato inoltre che “gli impianti di produzione del Gruppo Armani sono ora passati alla produzione di salopette per gli operatori sanitari coinvolti nella lotta contro il Coronavirus.”

di Redazione