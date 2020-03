Le Mura alla seconda domenica di sosta; Jakubcova verso il recupero

Un’altra domenica così, senza basket e senza gran parte dello sport (vedi coronavirus). Seconda partita consecutiva rinviata anche per il Gesam Le Mura nel massimo campionato di basket femminile: dopo quella casalinga con la Iren Fixi Torino salta anche quella in trasferta consul campo delle patavine del San Martino di Lupari. E da quelle parti del Veneto sappiamo che c’è uno dei focolai dell’ormai ben nota emergenza. Due partite da recuperare ed altre cinque previste già dal calendario per un totale di sette da qui alla fine della regular-season. Mettiamo ordine ricordando date e avversarie: domenica prossima 8 marzo (salvo contrordini) trasferta a Venezia; il 15 in casa con la USE Empoli; mercoledì 25 marzo a Bologna con la Virtus; domenica 29 al Palatagliate contro Vigarano e mercoledì 8 aprile a Palermo. Obiettivo del Le Mura è conservare l’attuale posizione playoff sperando magari anche di migliorarla in ottica poule-scudetto cui accedono le prime otto classificate. La nona si salva direttamente. Dalla decima alla tredicesima spareggi-salvezza mentre l’ultima classificata, la 14esima, Battipaglia è la maggiore indiziata, scende direttamente in A2. Situazione fluida ed incerta con una bella notizia però per la Gesam, ovvero il recupero di Ivana Jakubcova. La giocatrice slovacca si era infortunata lo scorso 13 febbraio nella vittoriosa gara interna contro il Battipaglia: una brutta ricaduta sul parquet all’inizio del terzo-quarto l’aveva messa ko. Ora sta decisamente meglio ed ha ripreso ad allenarsi. Riavere la slovacca numero 3 sotto le plance è senza dubbio fondamentale per le fortune della squadra lucchese nello scorcio finale e decisivo della stagione.

di Guido Casotti - casotti@noitv.it