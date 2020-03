Salgono a 396 i nuovi casi in Provincia +33 da ieri

I casi attualmente positivi in cura sono 2.699.

Questi i 21 decessi che si sono verificati in Toscana nelle ultime 24 ore, con l’indicazione di sesso, età, Comune di domicilio: M 82 anni Firenze F 76 Carrara, M 86 Cascina, M 85 Massa, F 90 Livorno, M 78 Capannori, F 95 Mulazzo, M 79 Carrara, M 75 Pontedera, M 80 Pieve a Nievole, M 80 Pistoia, M 69 Pistoia, M 82 Pistoia, F 65 Figline e Incisa, M 77 Montecatini Terme, M 80 Ponte Buggianese, F 81 Monsummano Terme, F 92 Serravalle Pistoiese, M 69 Scandicci, M 84 Piancastagnaio e M 78 Sestino.

Spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus.

Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono in totale 1.162 di cui 244 in terapia intensiva.

Questi i numeri che fotografano la situazione toscana alle ore 15 di martedì 24 marzo, così come sono stati trasmessi dall’assessorato al diritto alla salute al Ministero della salute.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.850 tamponi, il numero più alto dall’inizio della crisi.

Dei 2699 tamponi risultati positivi questa è la suddivisione per provincia di segnalazione, che non sempre corrisponde necessariamente a quella di residenza: 622 Firenze, 243 Pistoia, 159 Prato (totale Asl centro: 1.024), 387 Lucca, 314 Massa-Carrara, 285 Pisa, 162 Livorno (totale Asl nord ovest: 1.148), 140 Grosseto, 176 Siena, 211 Arezzo (totale sud est: 527).

Apuane: 2

Comuni: Massa 2.

Lunigiana: 14

Comuni: Aulla 1, Filattiera 3, Fivizzano 2, Fosdinovo 1, Licciana Nardi 2, Mulazzo 1 Pontremoli 1, Villafranca in Lunigiana 3;

Piana di Lucca: 6

Comuni: Lucca 2, Capannori 4;

Valle del Serchio: 3

Comuni: Minucciano 1, Piazza al Serchio 1, Pieve Fosciana 1;

Zona Pisana: 10

Comuni: Pisa 3, Cascina 2, San Giuliano Terme 5;

Alta Val di Cecina Valdera: 3

Comuni: Bientina 1, Pontedera 1, Santa Maria a Monte 1;

Zona Livornese: 5

Comuni: Livorno 5.

Bassa Val di Cecina Val di Cornia: 10

Comuni: Castagneto Carducci 1, Cecina 4, Rosignano 5;

Versilia: 24

Comuni: Camaiore 1, Forte dei Marmi 1, Massarosa 2, Pietrasanta 5, Seravezza 6,

Viareggio 9.

5 casi da attribuire: altra Azienda, altra Regione o dati non disponibili.

Questi i decessi che sono verificati tra il pomeriggio di ieri ed oggi sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest:

donna di 76 anni, di Carrara, deceduta all’ospedale Apuane;

uomo di 86 anni, di Cascina, deceduto all’AOUP;

uomo di 85 anni, di Massa, deceduto all’ospedale Apuane;

donna di 90 anni, di Livorno, deceduta all’ospedale di Livorno;

uomo di 78 anni, di Capannori, deceduto all’ospedale di Lucca;

uomo di 79 anni, di Carrara, deceduto all’AOUP;

uomo di 75 anni, di Pontedera, deceduto in ambito territoriale.

di Redazione