175 nuovi casi in Toscana, nove in provincia di Lucca: trend stazionario

Resta stazionario il numero di nuovi casi positivi (ieri erano stati 173). Decrescono ancora i ricoveri ordinari (-27 rispetto a ieri, quando si registrava già un -28 rispetto al giorno precedente); restano stabili quelli in terapia intensiva.

I 46 decessi comunicati oggi vanno ad aggiungersi ai 408 registrati fino a ieri, per un totale di 454 decessi dall’inizio dell’epidemia. 27 sono i decessi delle ultime 24 ore, mentre 19 risalgono ai giorni passati. Quattro nella provincia di Lucca. Sempre in provincia di Lucca sono 988 i casi totali di coronavirus, nove in più di ieri.

Ad oggi in Toscana sono 6.727 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 159 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”, risultati negativi al test ripetuto per due volte a distanza di 24 ore), 292 le guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non ancora negativizzati). I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 5.822.

