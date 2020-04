Giani a S.Anna di Stazzema: ” Guai ad annacquare il significato del 25 Aprile”

Ovviamente, nel rispetto dei provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria del COVID-19 non è stata organizzata nessuna celebrazione pubblica, e quindi S.Anna è apparsa come svuotata dall’invasione di persone che negli anni scorsi hanno voluto celebrare in questo luogo simbolo, la Festa della Liberazione. La deposizione della corona è avvenuta quindi alla presenza del sindaco Maurizio Verona, di Enrico Pieri presidente dell’associazione martiri di S.Anna e della Regione Toscana, rappresentata dal consigliere Stefano Baccelli e dal Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani che ha sottolineato l’importanza del 25 aprile nel momento storico che stiamo attraversando.

Giani è tornato anche sulla polemica sollevata nei giorni scorsi dal centrodestra nazionale, che ha proposto di dedicare il 25 aprile non più alla liberaizone, ma alle vittime del Covid – 19

di Luigi Casentini casentini@noitv.it