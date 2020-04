Quattro residenze per anziani commissariate dalla Asl in provincia di Lucca

La situazione più critica in Versilia, dove sono due le residenze per anziani prese in mano dall’azienda sanitaria. Villa La Guidara a Marina di Pietrasanta (38 ospiti positivi, trasformata in cure intermedie di terzo livello con subentro della ASL) e Villa San Lorenzo a Seravezza (25 ospiti positivi, uno stabile è stato trasformato in cure intermedie di terzo livello con subentro della ASL). Nella Piana di Lucca La Perla di Lammari, 16 ospiti positivi, trasformata in cure intermedie di terzo livello con subentro della ASL. E infine in Garfagnana la Paoli Puccetti di Gallicano (15 ospiti positivi).

A livello territoriale Asl Toscana Nord Ovest, sui 4.680 ospiti nelle 119 RSA e RSD del territorio (ambiti di Massa Carrara, Lucca, Livorno, Pisa e Versilia) sono stati effettuati 2.590 tamponi e 2.423 test sierologici: 320 sono stati gli anziani trovati positivi, i decessi sono stati 73.

Sugli operatori che lavorano nelle strutture, 4.620 in tutto, stati effettuati ad oggi 2.231 tamponi e 2.321 test sierologici. I positivi al momento risultano 111. Sono quindi stati controllati territoriali, con percentuali di positività intorno al 6% per gli ospiti ed al 2% per gli operatori.

