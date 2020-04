Tribunale ordina sequestro dei sottopassi alla Bretella

Questa mattina la Polizia Stradale, per conto del Tribunale di Lucca, ha provveduto al sequestro cautelativo di tre sottopassi autostradali della diramazione Lucca – Viareggio dell’autostrada A11 di proprietà della Società Autostrada Ligure Toscana p.a. In particolare l’autorità giudiziaria ha chiuso il sottopasso di via di Arliano, quello di via Casanuova e quello di via Fregionaia. Pertanto le strade comunali in coincidenza con le strutture sequestrate resteranno interrotte e cittadini dovranno utilizzare percorsi alternativi. L’amministrazione comunale è in stretto contatto con Salt p.a. perché si attivi per le azioni di dissequestro e perché i lavori di manutenzione necessari siano svolti nei tempi più brevi.

di Redazione