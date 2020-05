E-StateInSicurezza: otto giovani architetti lanciano il progetto per le spiagge

A maggio avviato non si sa ancora come ed ecco perché un gruppo di giovani architetti toscani ha voluto lanciare un progetto, nuovo, pronto per essere proposto alle istituzioni e alle associazioni di categoria. Si tratta di E-state In Sicurezza, già visibile nei canali social. Niente divisori di Plexiglass. Tutt’altro. L’obiettivo è quello di coniugare libertà e rispetto delle distanze fisiche tra le persone. La proposta è stata studita da otto persone, tutte tra i 28 e i 30 anni, proveniente da dividere zone della Toscana.

di Redazione