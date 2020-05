Verande aperte e tavoli distanziati: la Passeggiata del Lido pronta alla riapertura

Siamo allo storico Caffè Sirena in Passeggiata a Lido di Camaiore, aperto nei primissimi anni ’50 e preso in mano esattamente 40 anni dalla famiglia Corfini. Dopo due mesi di stop, mentre la Regione Toscana fa pressione per riaprire i bar e i ristoranti da lunedì prossimo, il 18 maggio, anche qua si fanno i conti con le misure che dal Governo filtrano: 4 metri quadrati per ogni cliente e 2 metri tra un tavolo e l’altro. Sulla Passeggiata del Lido per molti c’è il vantaggio di poter sfruttare gli ampi spazi all’aperto, che saranno favoriti rispetto ai locali chiusi dei centri storici.

Appena ci saranno conferme sarà una corsa contro il tempo per riaprire. La vera sfida ora è affrontare una stagione dalle mille incognite. Tornerà poi il momento di festeggiare i 40 anni .

di Redazione