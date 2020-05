Versiliana: il bilancio torna positivo, ora la sfida è la stagione

“Una cifra importante, che ci consente una drastica riduzione della sottocapitalizzazione” – ha commentato il Presidente Alfredo Benedetti. Un sostanziale colpo di spugna al debito pregresso che la Fondazione si trascinava da oltre un decennio”, ha spiegato.

La stagione 2019 è stata la prima completamente di competenza dell’attuale Consiglio. “La Fondazione Versiliana ha lavorato bene – commenta il Sindaco Alberto Giovannetti- e sono molto soddisfatto di questo risultato che rappresenta senza dubbio una forte inversione di rotta.”

In tre anni, dal 2015 al 2018 il deficit della Fondazione è passato da 842mila euro a poco oltre i 300mila. Nel mezzo la politica di ristrutturazione dell’ex presidente Di Lorenzo, con l’accensione di un mutuo su un bene trasferito, la riduzione dei costi e l’accordo con i fornitori. Dopodichè le politiche di contenimento dei costi messe in campo dall’attuale Fondazione.

Ma anche per la Versiliana la priorità adesso è uscire dall’emergenza coronavirus. I dipendenti al momento sono in cassa integrazione fino a fine maggio. “Il primo di giugno tutto tornerà alla normalità” – afferma Benedetti – per prepararci ad affrontare una stagione estiva “diversa”, dalle solite ma sempre all’insegna della continuità, della qualità”.

di Redazione