Toscana, toccata per un giorno quota zero contagi da Coronavirus

“E’ un fenomeno che accade con una certa frequenza – ha spiegato il direttore sanitario dell’Asl Toscana Nord Ovest, Lorenzo Roti – su persone che hanno superato la malattia si possono trovare ancora tracce del virus che alberga a lungo nelle basse vie respiratorie”.

Lo zero nella casella dei contagi poi non si è ripetuto, nel bollettino di oggi, giovedì, sono infatti riportati due nuovi casi, uno a Firenze e uno a Livorno. Ma si tratta comunque di un traguardo significativo, che certifica definitivamente il forte regresso del virus anche nella nostra regione.

Da sottolineare anche che i ricoverati per Coronavirus in Toscana adesso sono complessivamente 36, di cui 13 in terapia intensiva. È il punto più basso dal 9 marzo per le terapie intensive e dal 5 marzo per i ricoveri totali.

Per quanto riguarda il San Luca, l’ultimo bollettino Asl parlava di soli 3 ricoveri, 2 dei quali in terapia intensiva.

Il coordinatore dell’Osservatorio dell’Agenzia regionale di sanità, Fabio Voller, invita comunque a non abbassare la guardia e a proseguire con le misure di prevenzione. Ma invita anche il sistema sanitario regionale a riprendere a pieno ritmo l’attività ordinaria per recuperare eventuali ritardi accumulati nella prevenzione di altre patologie gravi, come quelle oncologiche.

di Redazione