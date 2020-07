Ancora nessuna traccia del 18enne scomparso dopo un tuffo dal pontile

Al momento non c’è traccia del giovane, nonostante l’acqua limpida e il mare calmo. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, si è buttato in acqua dalla testa del pontile, è rimerso in superficie per poi scomparire. Gli amici hanno dato l’allarme ai bagnini degli stabilimenti vicini che hanno attivato la macchina dei soccorsi.

Le ricerche, con il coordinamento effettuato dalla Direzione marittima della Toscana di Livorno, stanno proseguendo SIA via aerea con l’impiego di elicotteri che sulla superficie con motovedette della guardia costiera e l’impiego di sub. Sul posto ci sono motovedette e gommoni della Capitaneria di Porto, per pattugliare la zona in superficie, con i sub dei vigili del fuoco che si alterneranno con quelli della guardia costiera e dell’Associazione Sommozzatori di Forte dei Marmi. Nel pomeriggio anche l’intervento del gruppo sub della Gdf di Livorno.

di Redazione