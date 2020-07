Coronavirus: 16 nuovi casi; 13 di ritorno dall’Albania; nessun decesso

Sono 325 le persone al momento malate di covid-19 in Toscana, ma dall’inizio di marzo per prima volta nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva negli ospedali della Regione. I 16 nuovi casi sono distribuiti tra Firenze, Arezzo e Massa Carrara. Di questi, 13 riguardano cittadini di ritorno dall’Albania e un quattordicesimo dall’Ecuador. Focolai di origine straniera che preoccupano la Regione, che nei giorni scorsi ha già adottato misure per tracciare i passeggeri che arrivano in Toscana. Ricoverate in ospedale restano 12 persone, mentre 5 sono i guariti che si sono aggiunti nelle ventiquattro ore.

di Redazione