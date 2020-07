Coronavirus: il riepilogo settimanale dei contagi

Nuovi casi positivi

Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) dal 29 giugno al 6 luglio 2020 si erano registrati 5 nuovi casi positivi, così suddivisi per Zona e per Comune di residenza (in tutte le Zone non citate non ci sono stati nuovi casi positivi).

Zona Apuana 1 – Carrara 1;

Zona Livornese 1 – Livorno 1;

Zona Valli Etrusche 1 – Comuni: Piombino 1;

Zona Versilia 2 – Comuni: Viareggio 1, Seravezza 1;

0 caso da attribuire.

A questi casi si sono poi aggiunti otto nuovi positivi appartenenti al cluster familiare individuato a Viareggio (due erano già presenti nell’elenco precedente, uno validato a Livorno perché ricoverato nell’ospedale livornese ed uno a Viareggio). Ad oggi, infatti, 10 persone sono risultate positive al Coronavirus; di queste una è ancora ricoverata nel reparto di Malattie infettive di Livorno dopo essere stata assistita nell’area Covid del Pronto Soccorso dell’ospedale “Versilia”, dove i sanitari hanno ritenuto opportuno il trasferimento all’ospedale livornese (le sue condizioni permangono buone). Un’altra persona appartenente allo stesso nucleo familiare era stata valutata al Pronto Soccorso del Versilia e indirizzata poi in albergo sanitario, insieme ad altri 8 cittadini bengalesi. L’igiene e sanità pubblica della ASL Toscana nord ovest ha effettuato l’indagine epidemiologica per verificare i contatti stretti e mettere in atto così tutte le azioni necessarie per contrastare l’espandersi del contagio.

Da segnalare anche in questo ultimo periodo un ulteriore nuovo caso positivo nel comune di Seravezza, legato a quello già presente nell’elenco precedente.

Di seguito comunque il totale dei casi positivi, sempre per residenza, registrati in ogni Provincia e Zona a oggi (7 giugno), compresi gli otto casi del cluster familiare di Viareggio e dell’ulteriore caso di Stazzema.

LIVORNO 454 (Valli Etrusche 141; Elba 18; Livornese 295).

LUCCA 1317 (Piana di Lucca 475; Valle del Serchio 191; Versilia 651).

MASSA CARRARA 977 (Lunigiana 435; Apuane 542).

PISA 761 (Alta Val di Cecina-Val d’Era 339; Valli Etrusche 10 – Comuni di Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella; Pisana 412).

Il totale è quindi, con gli ultimi casi validati, di 3509 casi positivi sul territorio aziendale.

di Redazione