Lo “yacht dei sogni”: il super-casting salpa dalla Versilia

Un grande casting per under 40 che gli organizzatori preferiscono definire un “esperimento sociale” per testare le ambizioni e le idee degli italiani. Ai candidati più meritevoli sarà data una possibilità preziosa: disporre senza alcun onere di tutto il supporto necessario per riuscire a far decollare il proprio progetto e realizzare il desiderio di una vita.

Ad ospitare la prima tappa del viaggio in barca è stato il celebre Twiga beach club di Marina di Pietrasanta. Ragazze e ragazzi pronti al salto nel mondo dello spettacolo, dello sport, della moda o con le idee chiare per una carriera in ambito socio-economico. E’ stata una giuria composta da professionisti di settore a valutare i candidati a bordo del cosidetto “yacht dei desideri”. Dopo la partenza in Versilia, le prossime tappe in calendario sono il 30 luglio a Portofino e giovedì 6 agosto a Positano.

di Redazione