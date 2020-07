Ma la notte sì, dal 22 luglio a Capannori; un mese di grandi eventi

Cinema, musica, teatro, incontri sotto le stelle a Capannori grazie alla nuova rassegna estiva “…Ma la notte sì!”, promossa dall’amministrazione Menesini e gestita da Cineforum Ezechiele 25,17, Amandla Production, Leg, FC On Stage con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alcune aziende del territorio. A partire dal 22 luglio e fino al 30 agosto nel grande spazio verde situato sul retro della sede comunale prenderà il via un ricco cartellone di eventi. Ospiti d’eccezione Antonella Ruggiero e Pupi Avati.

Per oltre un mese il grande spazio verde situato sul retro del palazzo comunale si trasformerà in un’ arena all’aperto dove sarà possibile assistere a proiezioni di film in prima visione e di pellicole che hanno fatto la storia del cinema, a concerti, spettacoli teatrali ed incontri con importanti personaggi. Tanti appuntamenti pensati per i più svariati gusti del pubblico che, eccetto le prime visioni cinematografiche proposte comunque a prezzi popolari, saranno ad ingresso gratuito, affinché le notti di cultura a Capannori possano essere usufruite da tutti.

di Guido Casotti