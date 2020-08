A Bolognana dieci alloggi popolari di ultima generazione

Grazie ad una importante sinergia che ha permesso di ottenere a Bolognana, in via del Picchio, 10 unità immobiliari nuove di zecca e particolarmente curate; dotate di tutti i comfort e di impianti di nuova generazione, con tanto di orto privato. Gli alloggi, presentati in questi giorni, sono stati acquistati in seguito ad un finanziamento regionale finalizzato all’acquisto sul mercato di alloggi pronti, non venduti da destinare ad edilizia residenziale pubblica, allo scopo di incrementare il patrimonio di edilizia popolare senza consumo di suolo.

La Regione Toscana, nel bando, dava la possibilità ai comuni di associarsi e la proposta dei tre comuni valligiani è stata ammessa a finanziamento. Gli alloggi sono stati acquistati per 1,4 milioni di euro dal comune di Gallicano e verranno assegnati (4 a Gallicano, 3 a Barga e 3 a Borgo a Mozzano) non appena saranno pronte le graduatorie definitive dei comuni che hanno scadenze diverse. Le case, una volta assegnate saranno gestite dalla Società ERP Lucca che ha partecipato alla presentazione degli immobili con il suo presidente Andrea Bertoncini.

di Redazione