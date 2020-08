Al via i saldi estivi di fine stagione ma il settore è in gravissima difficoltà

Mai come quest’anno i saldi avranno il compito di salvare i bilanci di tanti negozi di abbigliamento e calzature usciti a pezzi, forse anche più di altri settori merceologici, dal lungo lockdown. Sabato partono infatti i saldi estivi, posticipati rispetto alla data prevista di inizio luglio, ma in uno scenario inusuale con le promozioni che in pratica sono già partite dalla data di riapertura il 18 maggio. “La situazione delle attività di abbigliamento e calzature anche in Versilia è drammatica – spiega il responsabile Confesercenti Toscana Nord Daniele Benvenuti -. La crisi innescata dalla pandemia sta infatti investendo il settore moda”. Benvenuti riporta alcun dati per fotografare il momento: nuove aperture crollate del 70% nei primi sei mesi dell’anno, calo del fatturato intorno al 40% tra gennaio e maggio rispetto allo stesso periodo del 2019.

Una tendenza negativa che i negozi hanno cercato di invertire mettendo in campo il periodo di sconti più lungo di sempre: Con la ripartenza delle attività dopo il lockdown la stragrande maggioranza dei negozi ha introdotto promozioni e offerte speciali. Se si considerano anche le vendite di fine stagione si tratta di oltre 120 giorni ‘a saldo continuo’. Benvenuti chiarisce che la speranza dei commercianti è quella di ridurre le perdite di una prima parte dell’anno disastrosa, a causa del lockdown e in parte anche per il travaso forzato degli acquisti sui canali online. Fondamentale – conclude il responsabile Versilia di Confesercenti Toscana Nord – sarà anche il sostegno al settore da parte del governo. A partire dai benefici fiscali previsti per le rimanenze di magazzino di prodotti caratterizzati da un’alta stagionalità: un provvedimento che dovrebbe essere esteso a tutta la filiera moda.

di Virginia Torriani